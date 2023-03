Valérie Morio, responsable marketing et communication de FLO Fermetures et Wizeo

Valérie Morio est depuis de 1er janvier 2023 la nouvelle responsable marketing et communication de FLO Fermetures et du réseau Wizeo. Elle succède à Catherine Le Duff, partie à la retraite après neuf ans consacrés à développer la notoriété de la marque employeur et à animer le réseau Wizeo. Le passage de témoin s’est fait pendant les 6 derniers mois de l’année 2022 afin que cette transmission soit douce et réussie. Une démarche encore rare, dont se félicite Valérie Morio. « L’accompagnement sur mon poste de plusieurs mois par Catherine Le Duff m’a permis d’appréhender tous les aspects de la fonction, de participer sereinement au sein des comités de pilotage et de rencontrer les adhérents du réseau » explique-t-elle.

Après un début de carrière dans les secteurs de la grande distribution et pharmaceutique, elle occupe différentes fonctions commerciales et marketing pendant 12 ans chez Cogelec à Mortagne-sur-Sèvre (85), fabricant d’interphones et de contrôles d’accès.

Dans ses nouvelles fonctions, Valérie Morio a pour missions d’accompagner la stratégie nationale de SPPF et de FLO Fermetures – sociétés du groupe Bouyer Leroux – avec une communication renforcée notamment par l’optimisation de la digitalisation ; mettre en place de nouveaux outils visant à développer l’image des marques et maintenir la qualité dans la relation client ; privilégier la proximité avec les adhérents du réseau Wizeo en proposant des outils qui facilitent leur vie au quotidien. Une feuille de route exigeante, mais motivante. « J’ai trouvé des équipes, chez SPPF comme chez FLO, très disponibles, sympathiques et bienveillantes », assure Valérie Morio. « Je me lance dans l’aventure motivée, confiante et surtout avec plein d’idées en tête. »