Valérie Gourvès, directrice opérationnelle sécurité, structures, feu au CSTB

Après avoir passé 18 ans au Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (aujourd’hui devenu FCBA), Valérie Gourvès est nommée directrice opérationnelle sécurité, structures, feu au CSTB début 2022.

Parcours professionnel de Valérie Gourvès

En 1996, Valérie Gourvès rejoint le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (aujourd’hui devenu FCBA). Elle y reste 18 ans et y occupe successivement les postes de responsable du laboratoire d’essais de réaction au feu, responsable d'unité de certification puis de directrice du pôle multi-activités « Ameublement et Aménagement des Espaces de vie ».

Elle rejoint le CSTB en février 2022, au poste de directrice opérationnelle sécurité, structures, feu.

Formation de Valérie Gourvès

Valérie Gourvès est diplômée de l’École nationale supérieure de chimie (ENSCM) de Montpellier et de l’institut d’administration des entreprises (IAE Paris).