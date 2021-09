Valenton : le collège Samuel-Paty est désormais opérationnel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Garantie d'achèvement Supprimer Valider Valider

Le collège Samuel-Paty a accueilli ses premiers élèves le 2 septembre 2021.

Le chantier du nouveau collège de Valenton (Val-de-Marne), le 106e du département, touche à sa fin. L’établissement, ouvert depuis le jeudi 2 septembre 2021, porte le nom de Samuel Paty, l’enseignant assassiné à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), le 16 octobre 2020. D’une capacité de 750 places, il accueille des jeunes de Valenton, mais aussi de Limeil-Brévannes et de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), villes qui enregistrent une forte pression démographique. Au total, le coût de cette construction s’élève à 28 M€, financé par le conseil départemental du Val-de-Marne, avec une participation de 2,4 M€ de la Ville de Valenton pour les équipements sportifs. L’inauguration officielle de l’infrastructure est prévue pour la rentrée des vacances de la Toussaint.

Le collège, conçu avec une ossature en bois, propose 35 salles d’enseignement, un pôle médico-social, une salle de restauration, et des locaux dédiés aux enseignants et au personnel. Il comprend également un centre de documentation et d’information, une salle polyvalente pouvant accueillir des expositions et des conférences, un espace parent, une halle de sports collectifs, une salle d’escalade et une salle multisport. L’infrastructure bénéficie, en outre, de la certification « bâtiment passif », ce qui signifie que sa consommation énergétique est faible. Elle est l’un des premiers collèges de France à obtenir cette labellisation.