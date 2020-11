Valentin dévoile sa nouvelle bonde, Smart Bonde

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Douche Supprimer Bonde Supprimer VALENTIN Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec 48 mm de hauteur, sortie incluse, cette nouvelle bonde destinée aux receveurs extra-plats est à ce jour la plus compacte du marché.

Après avoir lancé son pied de receveur compact Cricabat Fit et sa bonde de douche haut débit Flush 44, le fabricant français dévoile Smart Bonde, sa nouvelle solution dédiée au marché croissant des receveurs extra-plats. Sa conception exclusive, qui garantit un débit optimal pour sa faible hauteur (31 l/min), la rend adaptée aux débits d’un pommeau puissant ou de multiples jets hydromassants.

Côté mise en œuvre, la sortie vers la canalisation intègre une pente de 2,5°, qui facilite le raccordement à coller. Le joint double autofix maintient la bonde sur le receveur durant le montage et garantit une bonne étanchéité grâce à une platine de serrage inox. Pour simplifier l’entretien, Smart Bonde est pourvue d’un bouchon amovible qui permet d’accéder au siphon et à la canalisation directement et sans outil. Enfin, sa garde d’eau de 25 mm évite les remontées d’odeurs.