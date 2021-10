Valdelia drague les professionnels du bâtiment

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer REP BTP Supprimer Vie du BTP Supprimer Déchets de chantier Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Entre le 23 novembre et le 3 décembre 2021, l’éco-organisme part en campagne. Les objectifs : faire le point sur la mise en place de la filière REP Bâtiment au 1er janvier 2022 et recruter.

Valdelia, éco-organisme actif depuis dix ans sur les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) non ménagers, s’est aussi positionné sur les déchets du bâtiment en juin 2021. Et veut le faire savoir. Après l’organisation, le 16 septembre dernier, d’un colloque consacré à la mise en œuvre opérationnelle de la filière de collecte et de traitement des déchets issus des produits et matériaux de la construction du bâtiment (PCMB), Valdelia part, du 23 novembre au 3 décembre, à la rencontre des professionnels du bâtiment.

Cette tournée entend répondre à un triple objectif : « Miser sur la proximité, en allant au contact des professionnels du bâtiment sur leurs territoires et ainsi répondre, au plus près du terrain, à leurs interrogations quant à la mise en place opérationnelle de cette future filière ; faire le point sur les enjeux de la REP Bâtiment en créant des échanges privilégiés entre l’équipe Valdelia, les metteurs sur le marché de PMCB et les artisans du bâtiment consommateurs de ces produits ; inciter les professionnels du bâtiment à devenir acteur de la filière et à s'engager avec Valdelia pour construire un dispositif REP adapté à leurs besoins. » Sept villes sont au programme : Bordeaux (23/11), Nantes (24/11), Toulouse (26/11), Paris (30/11), Strasbourg (01/12), Lyon (02/12), Nice (03/12).

