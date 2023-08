Val-de-Marne : zoom sur le projet de construction de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis

Le 29 juin 2023, le protocole pour la réalisation de la Cité de la gastronomie à Rungis (Val-de-Marne) a été signé. Ce projet est porté par les villes de Chevilly-Larue et de Rungis, le conseil général du département et l’établissement public d’aménagement Orly Rungis– Seine Amont (EPA ORSA). Il est aussi soutenu par la région Ile-de-France, la Ville de Paris et Paris Métropole. Le groupement conduit par Pitch Immo (filiale d’Altarea), Gaïa Promotion, la foncière Hibrid et Ametis group, a été choisi pour piloter cette opération.

Dispersés sur un site d’environ 7 hectares, les locaux totaliseront quelque 53 000 m² de surface utile, sur 12 000 m² de surface au sol. Le quartier de la Gastronomie comportera cinq bâtiments distincts (le Cœur, le Campus, les Pavillons, le Lab et le Hub). Ceux-ci accueilleront le pôle des cultures et des découvertes, celui des ressources et des formations, et celui de la restauration, des commerces et des activités. La construction débutera en 2024 pour une livraison prévue en 2027. Le coût total de la Cité de la gastronomie est estimé à plus de 65 millions d'euros, avec une contribution du Département de près de 6 millions d'euros.