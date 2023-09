Val-de-Marne : une piste cyclable bidirectionnelle sur l’avenue Charles-de-Gaulle, à Sucy-en-Brie

La création d’une voie cyclable sur l’avenue Charles-de-Gaulle est le premier projet prévu dans le cadre du plan vélo triennal d’investissement 2023-2025 de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne). Reliant le quartier des Bruyères au centre-ville, cette voie constitue un axe majeur des voiries communales.

Les travaux viennent de commencer avec l’aménagement d’un sentier piéton, depuis le mail du Fort jusqu’à la route de La Queue-en-Brie. Cette première phase du chantier est chiffrée à environ 230 000 euros. Les opérations se poursuivront à la mi-octobre avec la réalisation de la piste elle-même, en lieu et place du trottoir existant. Le coût de l’opération s’élève à plus de 450 000 euros, cofinancés par la Ville et Grand Paris Sud Est Avenir.

En 2024, la rue du Faisan-Doré bénéficiera à son tour d’une liaison cyclable d’une longueur de 240 mètres. La coronapiste (aménagement cyclable provisoire créé lors de la pandémie de Covid-19) de la rue de Montaleau sera pérennisée grâce à la reprise de la signalétique au sol.