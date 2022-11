Val-de-Marne : une nouvelle unité de production et d’injection de biométhane à Valenton d’ici à 2023

Construit en 1987, la station d’épuration Seine Amont dans la commune de Valenton (Val-de-Marne) va se doter d’une unité de production et d’injection de biométhane. Les travaux pour cette nouvelle infrastructure débuteront courant 2023. Le gaz produit, qui sera l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 10 000 foyers, sera intégré dans le réseau GRDF. Le SIAAP, porteur du projet, annonce que cette production de biométhane sera destinée à une consommation locale, au plus près de ses installations. Précisons que l’injection de ce biogaz dans le réseau GRDF est programmée d’ici à la fin de l’année 2023.

Au total, ce projet s’élève à environ 20 millions d’euros. Ce montant est entièrement pris en charge par le SIAAP. Ce dernier percevra les recettes liées à la vente du gaz produit par ce site. Le syndicat prévoit de déployer d’autres unités de production et d’injection de biométhane sur ses autres stations d’épuration, dont celle de Seine Aval à Achères (Yvelines), qui est déjà à l’étude.