Val-de-Marne : une nouvelle résidence sociale à la place du foyer des travailleurs immigrés à Ivry-sur-Seine

À Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), les locaux du foyer des travailleurs immigrés, situés au 4, rue Michelet, vont être remplacés par une nouvelle résidence. Celle-ci comptera une centaine de studios, répartis sur plusieurs bâtiments allant jusqu’au R+5. Cette résidence sera agrémentée d’un nouvel aménagement paysager, et elle sera également dotée d’emplacements de stationnement. Selon le planning du projet, les travaux de démolition du foyer seront réalisés entre décembre 2023 et juin 2024. Les travaux de construction, quant à eux, devraient s’étaler entre septembre 2024 et décembre 2025.

Le projet est porté par la Ville, l’opérateur de l'habitat d'intérêt public CDC Habitat et sa filiale Adoma, spécialisée dans l’hébergement des personnes en difficulté. L’objectif est de créer des logementss répondant aux normes actuelles, pour accueillir des ménages aux revenus limités ou en difficulté pour diverses raisons. Il s’agit notamment de personnes isolées, de jeunes en insertion professionnelle, de familles monoparentales, de couples avec ou sans enfants... Ainsi, chaque logement sera meublé afin de faciliter l’installation des futurs occupants.