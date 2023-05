Val-de-Marne : une nouvelle Maison des étudiants à Saint-Maur-des-Fossés

À Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), la Ville mène depuis près de cinq ans une politique de création d'espaces thématiques. Après la création de la Maison du numérique et de la Maison des familles et de la parentalité, c'est au tour de la Maison des étudiants de faire son apparition. L’inauguration de ce lieu s’est déroulée le 10 mai 2023 en présence de nombreux élus locaux. Ce nouvel établissement est implanté à proximité des lycées d’Arsonval et Marcelin-Berthelot et de la gare RER de Saint-Maur – Créteil.

Cet espace d’une superficie de 260 m² dispose de six salles d'étude modulables dont quatre sont dédiées au travail individuel et deux au travail collectif. Elles permettent aux jeunes de se préparer aux examens et aux concours. La majorité des salles sont équipées de meubles recyclés, preuves de l’engagement environnemental de la commune.

Au total, un budget de près de 950 000 euros a été injecté pour la concrétisation de ce programme. L’aménagement de cet équipement vise à combler le manque d'espace pour les étudiants et les jeunes du territoire.