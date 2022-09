Val-de-Marne : Une nouvelle halle pour remplacer le marché de Nogent-sur-Marne du boulevard Gallieni

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le nouveau marché de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) devrait être livré d’ici à 2026.

Le réaménagement du gymnase Gallieni et la halle couverte en son rez-de-chaussée ont fait l’objet d’une longue concertation publique depuis 2019. En juin 2022, après la présentation du projet, l’avis des habitants a été analysé. Ainsi, les modifications à faire sur le projet se concentraient sur trois points, dont l’abaissement de 3 m de la structure générale, l’adoucissement du toit pour une meilleure intégration avec son environnement et l’agrandissement des espaces verts.

Plus de 4 000 m2 de surface seront démolis, laissant place à une nouvelle halle de plus de 2 000 m2 destinés aux commerçants du marché. Par ailleurs, un espace privé de 1 000 m2 sera dédié aux restaurateurs et aux commerces de bouche. Le nouveau marché sera plus convivial et attractif.

Pendant la durée du chantier, une halle provisoire sera mise à la disposition des commerçants sur la rue Ancellet. Le projet sera livré d’ici au début de l’année 2026. Le coût total des travaux est estimé à plus de 30 millions d’euros.