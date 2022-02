Val-de-Marne : une nouvelle crèche départementale à Sucy-en-Brie courant 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Une enveloppe de 4,5 millions d’euros est allouée au projet de la future crèche de Sucy-en-Brie.

La commune de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, se dotera en 2025 d’une nouvelle crèche. Le conseil départemental vient de voter, en commission permanente, l’achat du foncier auprès de la Ville pour aménager cette infrastructure destinée à la petite enfance. Il s’agit ici de la deuxième crèche départementale de Sucy-en-Brie, après celle des Monrois. L’infrastructure sera située à l’angle des rues de la République et du Moulin-Bateau.

Cette future crèche aura une capacité de 60 berceaux. Elle sera accessible aux familles de Sucy-en-Brie et d’Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne). Son aménagement permettra d’anticiper les besoins des futures familles de ces communes et de désengorger les crèches voisines. L’ensemble immobilier accueillera, en outre, un nouveau centre de protection maternelle et infantile (PMI).

Le projet de cette nouvelle crèche est chiffré, au total, à 4,5 millions d’euros. Ce montant est financé par le département du Val-de-Marne, avec une participation de la commune de Sucy-en-Brie à hauteur de 219 230 euros. Côté calendrier, les travaux débuteront en 2023 pour une ouverture en 2025.