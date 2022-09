Val-de-Marne : une nouvelle cour pour l’école Gravelle à Saint-Maurice

Les élèves de l’école élémentaire Gravelle à Saint-Maurice (Val-de-Marne) ont pu découvrir la nouvelle cour de l’établissement lors de la rentrée 2022. Réalisé grâce aux travaux initiés par la commune pendant les vacances d’été, cet espace est doté de nouveaux aménagements ludiques. Des îlots de fraîcheur ont aussi été mis en place dans un souci de veiller au bien-être des élèves durant les récréations. En outre, le revêtement de sol a été entièrement rénové afin d’assurer la sécurité des enfants et de réduire ainsi les risques d’accident (glissades, blessures, chutes).

Selon la Municipalité, la réhabilitation de la cour de l’école Gravelle avait pour objectif de rénover et de végétaliser l’ensemble de l’espace extérieur. Pour réaliser l’opération, un budget de 500 000 euros a été mobilisé par le conseil régional d’Ile-de-France. L’État a également contribué au financement dans le cadre du plan France Relance et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2021. Des aménagements supplémentaires sont en cours d’études afin d’intégrer les propositions de tous les bénéficiaires (enseignants, référents scolaires et élèves).