Val-de-Marne : un projet mixte en construction sur l’emplacement de l’INFA à Nogent-sur-Marne

À Nogent-sur-Marne, un ensemble immobilier, constitué d’une résidence pour seniors et de logements locatifs sociaux, sera construit à la place des bâtiments de la fondation INFA.

En concertation avec la ville de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), le projet de construction d’un programme immobilier mixte sur l’emplacement de l’INFA se concrétise. Le permis de construire a été signé en décembre 2021, et la démolition des anciens bâtiments est prévue fin mars 2022. La construction devrait commencer en fin d’année 2022. Ce programme répond à plusieurs objectifs portés par la Ville. Il vise une architecture singulière en lien avec l’environnement urbain et naturel, tout en favorisant le lien social. En outre, la nouvelle structure immobilière permettra à l’INFA de maintenir son activité sur place.

Ce projet d’envergure consiste à édifier un ensemble immobilier à l’angle des rues Anquetil et Plaisance. Celui-ci sera constitué d’une résidence services pour seniors de 118 logements et d’un programme de 60 logements, dont 30 % en locatif social. Dans le cadre de cette construction, le château de Plaisance sera reconverti en un espace de bureaux destinés à l’INFA, sur une superficie de 800 m2. Il sera également doté d’un plateau technique de 300 m2 pour les enseignements pratiques. Un parc arboré, ouvert aux Nogentais, sera aménagé sur plus de 2 000 m2 autour du château.