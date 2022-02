Val-de-Marne : un nouveau site pour le commissariat de Maisons-Alfort

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, un nouveau commissariat remplacera l’actuel d’ici à 2025.

En 2025, la commune de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) se dotera d’un nouveau commissariat. Porté à l’ordre du jour du conseil municipal du 6 janvier 2022, afin de publier au plus vite l’appel d’offres pour sa réalisation, le projet, approuvé par les élus de la municipalité, vient de recevoir l’accord définitif de l’État. La future infrastructure remplacera l’ancien commissariat, situé sur l’avenue de la République. Ce vieux bâtiment, qui accueille les forces de police depuis plus de quarante ans, ne répond plus aux besoins actuels des agents.

Bâti sur une parcelle appartenant à l’État, où se trouvent actuellement deux hangars, le nouveau commissariat s’installera juste en face de l’ancien. Précisons que ce projet, très attendu par les habitants et les forces de police, s’inscrit dans la politique municipale d’optimisation de la sécurité des Maisonnais.

Une fois l’ensemble des effectifs de police installé dans les nouveaux locaux, un programme de logements collectifs de qualité sera proposé sur le site de l’ancien commissariat.