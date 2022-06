Val-de-Marne : un nouveau programme immobilier à la zone d’aménagement concerté Rouget-de-Lisle à Vitry-sur-Seine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Sogeprom va réaliser de nouvelles constructions sur le lot E de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Rouget-de-Lisle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).

Le 30 mai 2022, la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (Sadev 94) et la société Sogeprom ont concrétisé la promesse de vente du lot E de la ZAC Rouget-de-Lisle à Vitry-sur-Seine. Cette opération donne ainsi le feu vert à la filiale de promotion immobilière de la Société Générale pour la réalisation de son programme immobilier sur une surface de 14 000 m2. Ce programme comprendra plusieurs bâtiments dont un Ehpad de 134 chambres, une maison de santé de 1 000 m2, des locaux artisanaux et des logements dotés d’un espace commercial en rez-de-chaussée.

Pour la Sadev 94, l'objectif est de proposer une offre immobilière adaptée à la demande du tissu économique existant dans la commune de Vitry-sur-Seine. Rappelons que le lot E constitue, avec les lots D et F, le pôle économique de la ZAC. La parcelle est située sur la rive gauche de la RD5 en direction de Paris.