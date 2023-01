Val-de-Marne : un nouveau collège verra le jour à Ivry Plateau en septembre 2023

Le renouvellement urbain de la ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) a été initié en 2007. La construction d’un nouveau collège, à l’angle de la rue du 19-mars-1962 et de la rue Alexis-Chaussinand, figure parmi les grands travaux en cours de ce projet. Le chantier porte sur la réalisation d’un édifice labellisé « Bâtiment passif » et certifié « Haute qualité environnementale Bâtiment durable ». Le futur établissement comptera 28 salles de classe.

Rappelons que cette rénovation urbaine vise à répondre aux besoins de la population, à promouvoir le développement économique, à améliorer le cadre de vie et à préserver l’environnement. Plusieurs réalisations ont été déjà livrées, dont plus de 800 logements, le bâtiment du ministère des Finances, la voie Monique Maunoury et une résidence pour jeunes actifs. Les commerces sont également au cœur du projet avec un supermarché d’environ 1 500 m², une vingtaine de commerces de proximité et des restaurants.

Les travaux, dont les coûts sont estimés à plus de 30 millions d’euros, dureront jusqu’en septembre 2023.