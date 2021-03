Val-de-Marne : un nouveau centre de tri et de recyclage ouvre ses portes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Recyclage Supprimer Déchets Supprimer Valider Valider

Un centre d’éco-tri, de collecte et de valorisation des déchets est à la disposition des entreprises et des particuliers à L’Haÿ-les-Roses.

Dans le cadre du plan de relance, l’État a financé la construction du nouveau centre d’éco-tri de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) à hauteur de 26 % (soit 1 M€). L’objectif est de réceptionner les déchets des particuliers et des entreprises du département, ainsi que ceux en provenance de l’Essonne et des Hauts-de-Seine. La Société des Matériaux de la Seine (SMS), propriétaire des lieux, projette de collecter 60 000 à 100 000 tonnes de déchets par an.

Il suffit d’apporter ses déchets sur le site afin qu’ils soient pesés puis recyclés ou valorisés, et enfin vendus. Selon l’entreprise SMS, « l’éco-tri est organisé avec une logistique en double fret, réduisant la consommation de matériaux naturels en limitant leur transport grâce à une production au cœur des zones économiques et offrant une alternative économique pour les clients grâce à des produits et services compétitifs ».

Le centre d’éco-tri remplace un ancien site industriel d’une surface de 9 000 m2 aux alentours de l’autoroute A6, à la sortie de la ville. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a également soutenu ce projet.