Val-de-Marne : un nouveau bâtiment dédié aux soins prolongés des personnes âgées au sein de l’hôpital Émile-Roux AP-HP en 2024

La société Spie Batignolles assure la construction du futur bâtiment de l’hôpital gériatrique Émile-Roux AP-HP à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne).

Le chantier d’extension de l’hôpital Émile-Roux AP-HP suit son cours à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). La pose symbolique de la première pierre du nouveau bâtiment a eu lieu fin juin 2022 en présence d’entreprises et d’élus chargés du projet. L’infrastructure, qui sera livrée en février 2024, sera dédiée aux soins prolongés des personnes âgées.

L’opération prévoit ainsi l’aménagement d’une structure d’une capacité de 244 lits dont 212 lits en unité de soins de longue durée (USLD) et 32 lits en unité d’hébergement renforcé (UHR). Les façades du nouvel édifice seront réalisées en béton lasuré, embellies avec des ornements décoratifs afin d’offrir une architecture soignée au bâtiment. En parallèle, le chantier permettra de restructurer l’ensemble des espaces de l’hôpital, améliorant ainsi la circulation des patients, des visiteurs et du personnel. Ces travaux ont pour objectif d’optimiser non seulement la prise en charge des malades, mais aussi de rendre le site plus attractif pour les professionnels.

La construction de ce nouvel espace a été confiée à l’entreprise Spie Batignolles. La société A2MO et les cabinets d’architecture Catherine Dormoy, Agence Française et Bernard Desmoulin interviennent également dans ce projet.