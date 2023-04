Val-de-Marne : un nouveau bâtiment de recherche biomédicale à la faculté de santé de l’université Paris-Est Créteil

Un nouveau bâtiment dédié à la recherche biomédicale et vaccinale est construit au sein de l’université Paris Est-Créteil (UPEC). Rattaché à la faculté de Santé, il disposera de neuf plateaux technologiques et de plusieurs laboratoires. Selon le calendrier prévisionnel annoncé lors de la pose de la première pierre, mi-mars 2023, sa livraison est prévue pour 2025.

Ce centre proposera deux pôles de recherche. Le premier permettra à Vaccine Research Institut de mener des études sur la création de vaccins ou de traitements servant à lutter contre les maladies infectieuses.

L’autre pôle se focalisera sur l’impact de l’environnement sur la santé, et notamment les effets de la pollution de l’air sur le développement des maladies chroniques. Les études afférentes seront dirigées par l’Institut Mondor de recherche biomédicale (IMRB).

Il s’agit d’une initiative commune de l’UPEC, de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS) et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).

Selon l’UPEC, la création de ce nouveau pôle scientifique et académique vise à répondre aux défis actuels de la médecine et de la santé publique.