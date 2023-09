Val-de-Marne : un investissement de près de 48 millions d’euros pour améliorer la qualité des eaux de la Seine à Fresnes et L’Haÿ-les-Roses

Le département du Val-de-Marne a investi plus de 48 millions d’euros pour des chantiers sur le bassin versant Fresnes-Choisy ce mois de septembre 2023. L’objectif est de permettre le retour de la baignade dans la Seine en vue des Jeux olympiques (JO) de Paris 2024, en améliorant notamment la qualité des eaux déversées dans ce fleuve.

Dans le cadre de ce projet, des opérations complexes et techniques vont être réalisées sous les rues Paul-Hochart et Henri-Cretté à L'Hay-les-Roses et à Chevilly-Larue. Différentes canalisations d’eaux usées seront créées ainsi que sept regards d’exploitation des réseaux de raccordement et de surface. Le réseau des eaux pluviales va, à son tour, être remis à neuf et redimensionné. Des travaux de mise en conformité de certains branchements de particuliers sont aussi au programme. Soulignons que trois micro-tunneliers vont être utilisés pour exécuter ces travaux à temps, avant le début des JO. Ce chantier, réparti en quatre phases, durera dix mois.