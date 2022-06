Val-de-Marne : un boulevard à la place de la voie rapide de la route départementale 7, entre Chevilly-Larue et Thiais

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La première phase du réaménagement de la RD7, entre Chevilly-Larue et Thiais, est achevée. Une section de 300 mètres a été transformée en boulevard apaisé.

Après une première phase de réaménagement qui a duré douze mois, la section de la RD7 sud, entre Chevilly-Larue et Thiais (Val-de-Marne), est devenue un boulevard urbain apaisé. Désormais accessible à tous les modes de déplacement, elle dispose d’une nouvelle piste cyclable sécurisée. Les trottoirs ont été élargis et des traversées piétonnes ont été mises en place. La chaussée a été rétrécie et la vitesse de la circulation est limitée à 50 km/h. Selon le Département, ces nouvelles configurations permettent d’adapter cette route départementale à l’évolution du quartier (arrivée d’une nouvelle gare de la ligne 14 en 2024 ; ouverture de la Cité de la gastronomie ; construction de nouveaux logements, bureaux et commerces dans la zone d’aménagement concerté des Meuniers…).

Les deux prochaines phases du réaménagement concerneront 2 000 mètres de voirie qui s’étendent jusqu’à la commune de Paray-Vieille-Poste (Essonne). Selon le Département, les travaux incluront la création d’une piste cyclable afin d’accompagner l’arrivée de la ligne 14 du métro.