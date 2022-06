Val-de-Marne : travaux sur le pont d’Ivry-sur-Seine et sur le quai Blanqui à Alfortville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de réaménagement du pont d’Ivry-sur-Seine et du quai Blanqui à Alfortville (Val-de-Marne) s’élève à 2,3 millions d’euros.

Le département du Val-de-Marne lance les travaux de rénovation et de requalification du pont d’Ivry-sur-Seine et du quai Blanqui à Alfortville. Ce chantier se déroulera en deux phases. La première, commencée en ce mois de juin 2022, se concentre sur le pont d’Ivry-sur-Seine. Elle permettra de pérenniser les pistes cyclables sanitaires et de redonner aux automobilistes trois files de circulation. Cette étape prendra fin en septembre prochain.

La deuxième phase de l’opération, qui concernera le quai Blanqui, durera de septembre à octobre prochains. Elle permettra la création d’une piste cyclable avec des bordures de protection sur la chaussée. Le trottoir côté Seine va être piétonnisé, et celui du côté ville agrandi. Le Département prévoit aussi de supprimer quelques places de stationnement et de créer un plateau surélevé ainsi qu’une traversée piétonne.

Le coût total des travaux est chiffré à 2,3 millions d’euros, financé à hauteur de 603 000 euros par le département du Val-de-Marne et la région Ile-de-France.