Val-de-Marne : travaux sur l’avenue de la Paix à Fresnes

Le chantier engagé sur l’avenue de la Paix à Fresnes, dans le Val-de-Marne, permettra de donner plus de place aux piétons.

Depuis le 4 avril 2022, l’avenue de la Paix à Fresnes (Val-de-Marne) connaît d’importants travaux. Ce chantier, qui va durer sept mois, a pour objectif de reconfigurer et d’améliorer l’ensemble des mobilités sur cette voie. Il a aussi pour but de la sécuriser.

Cette opération portera ainsi sur l’élargissement et la remise à neuf des trottoirs, sur la surélévation des passages piétons et sur la création de deux passages supplémentaires. Elle consistera aussi à diminuer le trafic routier sur l’avenue, et ce, en mettant en place une limitation de vitesse à 30 km/h. Il est également prévu d’aménager des places de stationnement, dont quelques-unes seront dédiées aux personnes à mobilité réduite (PMR). Certaines bordures de trottoirs seront abaissées au niveau des parkings dédiés aux PMR afin de faciliter leur accès.

Le projet inclura, en outre, la mise en place d’un éclairage LED alimenté par des panneaux photovoltaïques, ainsi que la création de zones d’absorption de pleine terre afin d’assurer une meilleure gestion de l’eau sur cette avenue.

Ce chantier entraîne quelques perturbations au niveau de la circulation. Pour chacune des phases, une déviation automobile est mise en place afin de minimiser la gêne occasionnée. Les riverains peuvent accéder à leur propriété. L’accès aux commerces, qui restent ouverts pendant les travaux, est maintenu. De même pour le ramassage des ordures ménagères.