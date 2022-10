Val-de-Marne : travaux de restructuration de la dalle du campus UPEC de Créteil.

Située à Créteil (Val-de-Marne), l’université Paris-Est Créteil (UPEC) fait actuellement l’objet de travaux de réaménagement. Le projet consiste à restructurer la dalle d’une superficie de 6 500 m². Le chantier a débuté le 4 juillet 2022 et durera jusqu’au printemps 2024.

Une grande partie des opérations est prise en charge par la société Coreal. Elle assurera les travaux d’aménagement, d’étanchéité et de serrurerie. Ces différentes interventions ont pour objectif de remettre aux normes l’étanchéité et le revêtement de la dalle. À l’issue des opérations de réhabilitation, le campus sera végétalisé. La plantation d'essences et de jardinières sera ainsi réalisée.

Le coût du projet s’élève à environ 12 millions d’euros. Les travaux seront financés par l’UPEC à hauteur d’environ 6 millions d’euros. L’État contribue également au financement à hauteur de 6,75 millions d’euros. Ce programme s’inscrit dans le cadre du contrat « plan État-Région 2015-2020 ».