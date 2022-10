Val-de-Marne : travaux de déconnexion du réseau de distribution SEDIF de neuf communes de Grand-Orly Seine Bièvre.

Neuf communes de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (Val-de-Marne) effectueront les travaux de déconnexion du réseau de distribution SEDIF. Cette décision a été adoptée lors d’une séance de réunion publique tenue par ces communes, avec le comité du Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF). Cette initiative a été prise d’un commun accord afin de créer une régie d’eau publique pour chaque commune. Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Orly et Vitry-sur-Seine ont officialisé depuis plus d’un an leur décision.

L’opération consiste à partager les équipements avec le transfert d’environ 400 kilomètres de voies de canalisation et de 33 000 branchements approvisionnant en eau les neuf communes. Des travaux vont aussi être entamés, dont la déconnexion physique des réseaux et les travaux d’amélioration du réseau de Grand-Orly Seine Bièvre. Ils devraient prendre fin d’ici à 2027.

Un investissement d’environ 60 millions d’euros a été mobilisé pour l’ensemble des opérations, avec la participation de SEDIF et des neuf communes.