Val-de-Marne : travaux de déblaiement des déchets du fort de la Redoute, à Villejuif

La direction départementale des finances publiques et la préfecture du Val-de-Marne ont annoncé le début des travaux de déblaiement des déchets du fort de la Redoute, à Villejuif, le 19 septembre 2023. La fin du chantier est prévue au plus tard pour juin 2024.

Cette opération intervient un mois après la réalisation d’études complémentaires et la sécurisation du site. C’est la société Tersen, spécialisée dans les travaux publics et implantée à Louvres, dans le département du Val-d’Oise, qui a été chargée de la mission. Près de 19 000 tonnes de déchets toxiques vont ainsi être évacués et acheminés vers des sites spécialisés pour être traités dans le strict respect des règles de protection de l’environnement.

Grâce à une application mobile appelée « Tersen et moi », les habitants de la commune de Villejuif pourront suivre l’avancée des travaux. Le coût de cette dépollution est estimé entre 15 et 20 millions d’euros.