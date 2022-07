Val-de-Marne : travaux d’extension et de sécurisation à la paroisse Saint-Christophe à Créteil

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Culte Supprimer Valider Valider

À Créteil (Val-de-Marne), la paroisse Saint-Christophe fait l’objet d’une restructuration. Les travaux devraient se terminer fin 2022.

Depuis le début de l’année 2022, la paroisse Saint-Christophe à Créteil (Val-de-Marne) est au centre d’un chantier de restructuration. Les travaux réalisés jusqu’alors ont permis d’effectuer le désamiantage de l’édifice, la démolition de certaines parties anciennes et les maçonneries des parties nouvelles. La suite du chantier portera sur la pose de la toiture et des fenêtres des extensions, puis sur la réalisation des travaux de menuiserie, de plomberie et d’électricité. Enfin, l’intérieur sera restauré (cloisons, plafonds, carrelages, chauffage, peintures, menuiseries, réseaux d’eau et électrique). Selon les prévisions d’Éric Seillier, chargé du suivi des travaux, les nouveaux locaux de la paroisse devraient être accessibles au public d’ici à la fin de l année.

Le projet vise à offrir un lieu modernisé, à avoir une salle de répétition pour les chorales et à louer la grande salle et la cuisine pour les célébrations. Le coût prévisionnel de l’opération a été évalué à 550 000 euros. Une enveloppe supplémentaire a été débloquée par les Chantiers du Cardinal pour couvrir les dépassements de budget.