Val-de-Marne : transformation d’une ancienne station-service en Maison de l’environnement à Maisons-Alfort

La ville de Maisons-Alfort, dans le département du Val-de-Marne, a transformé une ancienne station-service en une Maison de l’environnement moderne. Après deux ans de travaux, cette nouvelle infrastructure a été inaugurée le 10 juin 2023 en présence des élus municipaux et du directeur de la structure.

Les opérations ont été supervisées par l’architecte Yann Fraysse. Elles avaient commencé en 2021 par la dépollution et l’aménagement d’un jardin afin de recréer les espaces naturels détruits lors de la mise en place de la station-service. Le béton de l’ancien établissement a été récupéré pour le sol. Le nouveau bâtiment est doté de systèmes de production d’énergie verte pour une entière autonomie. Plus de 90 panneaux solaires ont été installés pour assurer l’approvisionnement en électricité et en eau chaude. Il s’agit d’un projet phare destiné à la préservation environnementale et au développement durable.

La Maison de l’environnement prévoit d’ouvrir une péniche, dotée d’un grand restaurant, qui accueillera divers événements. Ces prochains travaux prendront fin en décembre 2024, pour une ouverture d’ici à 2025.