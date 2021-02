Val-de-Marne : six projets recevront des aides financières du Fonds de Solidarité Interdépartemental et d’Investissement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Investissement Supprimer Valider Valider

Plusieurs opérations dans le Val-de-Marne ont été retenues par le conseil d’administration du Fonds de Solidarité Interdépartemental et d’Investissement (FS2i).

En Île-de-France, 28 projets dont 6 dans le Val-de-Marne bénéficieront des aides financières du FS2i. L’enveloppe correspond à un montant de 141 M€. Le conseil d’administration du FS2i a validé fin janvier dernier la liste des opérations bénéficiaires de son soutien cette année. Cette entité va ainsi injecter 393 k€ pour la création d’une crèche à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) et 1,1 M€ pour la construction du nouveau collège d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

Toujours dans le Val-de-Marne, le FS2i financera aussi le programme de requalification de la RD920 à hauteur de 74 k€ et consacrera 1,4 M€ au projet Tzen 5, reliant Paris à Choisy-le-Roi. Il attribuera en outre un montant de 482 k€ à la nouvelle tranche des travaux de la Tégéval, une voie verte longue d’une vingtaine de kilomètres. Cette dernière passe par huit communes du Val-de-Marne et de l’Essonne. Pour finir, le projet de construction du nouveau téléphérique Câble A-Téléval bénéficiera d’une aide de 468 k€. Pour rappel, cette télécabine reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton .