Val-de-Marne : restructuration du quartier du Moulin-Vert, à Vitry-sur-Seine

La cité du Moulin-Vert, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), fait l’objet d’un projet de restructuration lancé il y a déjà quelques années. À la suite d’une démarche de concertation avec les habitants, l’opération devrait bientôt se concrétiser. Elle portera sur la réhabilitation de dix bâtiments et sur la construction d’édifices qui accueilleront des locaux commerciaux en rez-de-chaussée. Les espaces extérieurs de la cité seront quant à eux requalifiés.

Les travaux de modernisation des immeubles ont pour but d’améliorer leur performance énergétique. Le ravalement avec isolation thermique par l’extérieur et l’isolation des combles et des sous-toitures sont prévus. En outre, la rénovation des menuiseries, la réfection électrique et le remplacement des chaudières par des équipements plus efficaces sont aussi programmés. S’y ajouteront la création d’une ventilation mécanique et l’extension des cuisines et des salles d’eau.

Par ailleurs, 84 nouveaux logements seront édifiés sur la place Jean-de-la-Fontaine, en lieu et place des 11 pavillons actuels, qui seront démolis.