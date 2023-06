Val-de-Marne : restructuration de la crèche de la Brèche à Créteil

La rénovation de la crèche de la Brèche, à Créteil (Val-de-Marne), a commencé en décembre 2022. Ce projet porté par la Ville comprend la restructuration de l’établissement, une extension et l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Le coût total des travaux est estimé à 3 millions d’euros. La livraison du nouveau bâtiment est attendue au cours du premier trimestre 2024.

Élaborée avec les équipes de la crèche et les parents, l’opération répondra à plusieurs objectifs qui profiteront aux enfants, à leurs familles et au personnel. Deux extensions sont ainsi prévues, l’une au niveau des unités de vie et l’autre dans l’espace dédié à la cuisine. À terme, l’équipement disposera de 100 berceaux, contre 80 actuellement. Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) grâce à l’installation d’un ascenseur pour desservir les étages. Des sanitaires seront également aménagés au rez-de-chaussée. Sur le plan énergétique, le bâtiment bénéficiera d’une réfection complète de son isolation extérieure. Le remplacement des menuiseries ainsi que l’installation de stores extérieurs sont aussi programmés.