Val-de-Marne : résidence Les Perrières, une nouvelle offre de logements à Orly

L’immobilière Ile-de-France, bailleur social dans la région francilienne, construit un ensemble résidentiel au sein de la zone d’aménagement concerté des Carrières à Orly (Val-de-Marne). Baptisé « Villa Les Perrières », ce futur lieu de vie devrait voir le jour en 2025. Ce lotissement comprendra une vingtaine d'appartements de deux à cinq pièces et quelques maisons individuelles. Chaque logement sera doté d'un espace privatif tel qu'un balcon, une terrasse ou un jardin. Des espaces verts, répartis dans les zones extérieures, viendront compléter les aménagements paysagers.

La résidence fera partie du nouvel éco quartier réalisé au sein de la ZAC. Elle viendra renforcer l’offre de logements dans le centre historique de la commune et accompagnera également le développement de ce secteur. Selon la municipalité, c’est un projet qui permettra de renforcer l’attractivité d’Orly. Rappelons que la ZAC des Carrières fait actuellement l'objet d'un projet de revitalisation visant à créer un quartier plus agréable et mieux connecté au reste de la ville.