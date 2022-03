Val-de-Marne : requalification de l’avenue des Petites Haies à Créteil

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Créteil, l’avenue des Petites Haies fera l’objet d’une opération de requalification.

Le territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) et la Ville de Créteil (Val-de-Marne) vont engager des travaux de requalification sur l’avenue des Petites Haies, à partir du 14 mars 2022. Réalisés sur la section entre la rue Jean-Jaurès (RD6) et le pont de l’autoroute A86, ces travaux porteront d’abord sur le remplacement et la réhabilitation des réseaux séparatifs d’assainissement. Menées sur une période de huit mois, ces opérations permettront de résoudre les problèmes d’inondation récurrents sous le pont.

La requalification de l’avenue se poursuivra par la rénovation complète de la voirie. Celle-ci comprend l’intégration d’un itinéraire cyclable, la réorganisation des espaces de stationnement et le renouvellement de l’éclairage public. Outre une amélioration de la circulation, ces travaux viseront aussi la sécurisation des cheminements piétons. Le chantier dans son ensemble est réalisé dans le cadre d’un programme pluriannuel d’investissement mis en place par le territoire GPSEA.