Val-de-Marne : rénovation de la rue Massenet à Champigny-sur-Marne

Dans le quartier de Coeuilly à Champigny-sur-Marne, des travaux de voirie sont entrepris sur la rue Massenet.

Depuis le 7 mars 2022, des travaux d’aménagement sont réalisés sur la rue Massenet, dans le quartier de Coeuilly, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Concentrés sur la section entre l’avenue Salvador-Allende et l’avenue de la Famille, ils visent une reconfiguration complète de la voirie et de l’espace public. Ainsi, la réfection de la chaussée et des trottoirs sera réalisée. De nouvelles zones de stationnement et des noues végétalisées seront aussi créées.

L’objectif de l’opération est d’aménager une nouvelle voirie avec des approches innovantes dont des places de parking non bitumées, des îlots de fraîcheur intégrés et un cadre paysager plus vert. L’initiative est portée par la ville de Champigny-sur-Marne et soutenue par l’Agence de l’eau Seine Normandie. Ces derniers ont mobilisé un budget de 335 000 euros pour financer les travaux. Précisons qu’une fois transformée, la rue Massenet sera désignée comme un nouveau prototype de voirie répondant aux enjeux du partage de l’espace public et du respect de l’environnement.