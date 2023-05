Val-de-Marne : renouvellement urbain du quartier Lutèce à Valenton

Attendu depuis plusieurs années, le renouveau urbain du quartier Lutèce se concrétise à Valenton (Val-de-Marne). En mars 2023, la municipalité a signé avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) la convention pour cette opération. La cité compte neuf barres de quatre étages, huit tours de quatre étages et une tour de 15 étages. Elle accueille également une école, un gymnase et un centre socio-culturel.

Le projet porte sur la réhabilitation de 196 logements au nord du quartier et sur la démolition de 296 habitations dans le secteur sud. Les futurs immeubles seront composés de logements sociaux et privés pour attirer de nouvelles familles dans le quartier. Une deuxième phase, non incluse dans le projet ANRU, concernera la destruction des habitations du secteur ouest du quartier.

Outre l’aménagement de logements, la commune envisage la construction d’un espace éducatif et culturel. Ce dernier serait doté d’une salle de spectacle, d’un studio de musique et d’un espace pour le dispositif de médiation culturelle « Micro-Folies ». Le groupe scolaire existant fera l’objet d’une extension.

Le coût du projet s’élève à plus de 75 millions d’euros. Il sera cofinancé par l’ANRU, le département du Val-de-Marne, la Région et l’État.