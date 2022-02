Val-de-Marne : renouvellement urbain de la cité Fabien

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Bonneuil-sur-Marne, dans les prochaines années, plus de 600 nouveaux logements seront construits au cœur de la cité Fabien.

La cité Fabien, à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), commence cette année sa transformation. Ce projet, qui s’étendra jusqu’en 2028, voire 2029, porte sur le renouvellement urbain de ce quartier, où se trouvent actuellement les plus anciens ensembles immobiliers de la commune. Rappelons que de nombreux bâtiments de cette cité, construite en 1957, ne peuvent pas être réhabilités et doivent être démolis. Ainsi, près de 350 logements sont voués à la destruction. Celle-ci débutera par les 120 logements des immeubles Brassens. Cependant, certaines constructions seront rénovées : ce sera le cas des logements de la tour Édith-Piaf.

Outre la démolition et la réhabilitation, 670 nouveaux logements vont être construits au cœur de cette cité. Parmi eux, plus de 220 appartements seront en accession aidée à la propriété et 150 en accession libre. Les appartements restants seront des logements locatifs sociaux. Le quartier bénéficiera aussi d’une nouvelle école, d’une crèche, d’une maison de santé et d’un parc de 2,7 hectares.

Cette opération d’ampleur est estimée à 125 millions d’euros, financés par Action Logement, la Ville, l’intercommunalité, l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) et quelques bailleurs. Le projet bénéficiera aussi de financements de l’État via l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).