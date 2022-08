Val-de-Marne : renouveau du square Anne-Sylvestre au Kremlin-Bicêtre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans la ville du Kremlin-Bicêtre, le square Anne-Sylvestre a fait l’objet d’une rénovation. L’endroit dispose aujourd’hui de nouveaux équipements.

Au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), le square Anne-Sylvestre a rouvert ses portes le 4 juillet 2022. Après plusieurs mois de travaux, cet espace de détente, situé sur la rue Carnot, a été doté de nouveaux équipements ludiques et de nouveaux espaces verts. Pour la Ville, l’objectif de l’opération a été de mettre à disposition des habitants du quartier un lieu de verdure et de fraîcheur accessible à tous.

Pour réaliser le projet, la ville du Kremlin-Bicêtre a engagé des études approfondies et une concertation des riverains. Les résultats obtenus ont permis de mener divers travaux, notamment la pose d’un nouveau revêtement plus souple, l’amélioration de l’aire de jeu existante ainsi que la création d’une placette équipée d’agrès et de transats. Par ailleurs, un jardin partagé a été aménagé en lieu et place de l’ancien terrain de basket.

Dans sa globalité, la rénovation du square s’inscrit dans une démarche communale visant le développement de la nature en milieu urbain.