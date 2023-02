Val-de-Marne : réhabilitation du lycée Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine

Le lycée Adolphe-Chérioux, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), prépare sa métamorphose. À partir de ce premier semestre 2023, des travaux de réhabilitation sont engagés afin de rénover le bâti. Cette opération a pour objectif de remettre en valeur cet établissement et de le rendre plus confortable. Le chantier, qui sera livré en 2025, prévoit ainsi la restructuration globale du bâtiment A. Il inclut aussi la création de bâtiments pour le centre horticole et pour la branche génie électrique. À cela s’ajoute la construction de la zone de réception et du pôle « arts appliqués ».

Dans le cadre de cette restructuration, les espaces verts et le terrain de stationnement seront réaménagés. Par ailleurs, près de 90 places de parking seront créées. Outre la rénovation intérieure, une attention particulière sera portée sur les équipements du site comme les clôtures, les portails d’accès ainsi que l’éclairage extérieur.

Ce projet, chiffré à 80 millions d’euros environ, s’inscrit dans une démarche de développement durable. Il prévoit des constructions respectueuses de l’environnement. Les futurs ouvrages, conçus par Artelia et le cabinet d’architectes Atelier Novembre, proposeront un meilleur confort thermique et un espace plus végétalisé.