Val-de-Marne : réhabilitation du gymnase de la Paix à Fresnes

Le gymnase de la Paix, situé dans la commune de Fresnes (Val-de-Marne) en région Île-de-France, prépare sa métamorphose. Depuis le 7 novembre 2022, ce centre sportif phare de la ville fait l’objet de travaux de réhabilitation et de requalification. Cette opération va s’échelonner sur une période de deux mois. Le chantier porte ainsi sur le renforcement et la consolidation de la charpente. Il inclut également la remise en état de la toiture avec la reprise de l’étanchéité et l’installation d’un dispositif antichute. Précisons que ces travaux doivent sécuriser ce complexe sportif et redynamiser son attractivité auprès des jeunes de la commune, mais aussi ceux des villes voisines.

Ce projet de rénovation a été rendu possible grâce à la perception de subventions. Ces aides représentent à peu près 45 % du coût global du chantier. Soulignons que le montant total de cette opération s’élève à un peu plus de 240 000 euros.