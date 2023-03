Val-de-Marne : réhabilitation de la rue Raymond-Lefèvre à Ivry-sur-Seine

Début mars 2023, un projet de réaménagement de la rue Raymond-Lefèvre a été présenté aux habitants d’Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. Il consistera à rénover la chaussée, à reconfigurer les trottoirs, à réduire les emplacements de stationnement et à remplacer les canalisations d’eau potable. Les travaux incluront également l’enfouissement des réseaux d’électricité et de communication sur cette rue et sur les axes attenants (rue de la Paix et sentier des Herbeuses).

Le planning du projet prévoit un début des travaux au cours de l’été 2023. Le chantier devrait durer jusqu’en 2024. Selon la municipalité, l’objectif est de sécuriser et de fluidifier la circulation, tout en la maintenant à double sens. Le programme vise aussi à embellir la voie à travers la création de noues végétalisées et la réalisation d’un nouvel aménagement paysager. Précisons que l’initiative s’inscrit dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de la commune d’Ivry-sur-Seine.