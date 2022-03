Val-de-Marne : réhabilitation de la copropriété Raspail d’Ivry-sur-Seine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les immeubles d’habitation de la copropriété Raspail à Ivry-sur-Seine font l’objet de travaux de réhabilitation.

Différents travaux sont réalisés dans les trois immeubles d’habitation composant la copropriété Raspail à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Lancés en février 2022, ils portent sur la réfection de l’isolation thermique, le remplacement des menuiseries et la fermeture des loggias (balcons ouverts et abrités). Des installations électriques seront également rénovées et un nouveau système de ventilation mécanique contrôlée collective sera mis en place dans chaque bâtiment.

Le coût de l’opération est estimé à 11 millions d’euros. Confiée à la fédération Soliha Est parisien, elle est financée grâce à des subventions de l’Agence nationale de l’habitat (5 millions d’euros), de la région Ile-de-France (3,5 millions d’euros) ainsi que de la Ville et du territoire Grand-Orly Seine Bièvre (1,5 million d’euros pour les deux). Une part de 23 % est prise en charge par la copropriété.

Les trois immeubles qui regroupent 400 logements sont actuellement occupés par des ménages modestes. Dans le cadre de cette réhabilitation, Philippe Bouyssou, le maire d’Ivry-sur-Seine, a effectué une visite du lieu le 15 mars 2022 afin d’échanger avec les occupants.