Val-de-Marne : réaménagement de la rue Carnot à Ivry-sur-Seine

Une opération de réaménagement de la rue Carnot a été engagée par la municipalité d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

Des travaux de réaménagement de la rue Carnot à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ont été lancés le 30 mai 2022. Ce chantier est mené par la municipalité et l’établissement public territorial du Grand-Orly Seine Bièvre, dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de la commune. Afin de résoudre les problèmes récurrents d’inondation lors de périodes de fortes pluies, sera créée une noue (fossé peu profond végétalisé) qui servira de dispositif préventif aux débordements. L’infrastructure devrait intégrer un îlot de fraîcheur, comptant 3 000 plantes vivaces et 500 arbustes, pour améliorer la qualité de l’eau rejetée dans la Seine et participer au rafraîchissement de la ville, conformément à l’engagement pris dans le cadre de la conférence climat.

En parallèle, la municipalité mettra en place une nouvelle piste cyclable bidirectionnelle et renouvellera l’éclairage public. La Ville a mobilisé un budget de 1 million d’euros pour l’ensemble des travaux, qui devraient être achevés d’ici à septembre 2022.