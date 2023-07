Val-de-Marne : réaménagement de la place Jean-Jaurès à Limeil-Brévannes

La commune de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) a lancé son projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en 2018. Celui-ci présente les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues par les élus pour mener le développement urbain de la ville à l’horizon 2030. La requalification de la place Jean-Jaurès figure parmi les chantiers les plus importants. L’objectif est de donner à cet espace un caractère urbain, et de le rendre plus attractif.

Les travaux ont commencé le 12 juin pour trois mois. Ils comprennent la réfection des revêtements et l’aménagement de quelques petits espaces verts, ainsi que le nivellement du parking. L’éclairage public sera rénové avec du matériel neuf et qualitatif, et le mobilier urbain remplacé.

Le réaménagement de la place Marie-Le-Naourès est également à l’étude dans le PADD. Cette opération s’appuiera, entre autres, sur la reconstruction des immeubles la bordant.