Val-de-Marne : prolongement de la ligne 14 reliant Saint-Denis-Pleyel et l’aéroport d’Orly

Le chantier de prolongement de la ligne 14, qui reliera, en juin 2024, l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne) à la station Saint-Denis-Pleyel, se poursuit. À terme, ce sont 14 kilomètres supplémentaires de voies qui complèteront cette ligne. Elle pourra alors transporter environ 1 million de voyageurs par jour. Cette extension permettra de créer six nouveaux arrêts dans le département du Val-de-Marne, notamment dans les villes du Kremlin-Bicêtre et de Villejuif. À l’issue du chantier, la ligne 14 permettra de desservir des centres d'excellence hospitaliers, plus d’une dizaine de villes et diverses zones d’activité économique franciliennes.

Dans le cadre de ce prolongement, une gare est actuellement en construction dans la commune de Chevilly-Larue (Val-de-Marne), entre le marché de Rungis et le centre commercial Belle Épine. Le 12 juin 2023, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, s’est rendue sur le chantier pour constater l’avancement des travaux. Cette infrastructure, qui se situera dans le prolongement sud du tronçon, bénéficiera de deux portes d’entrée, nord et sud, de part et d’autre de la route. Elle devrait être opérationnelle pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.