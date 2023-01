Val-de-Marne : projet d’aménagement de l’îlot Jacquard dans le quartier de l’Échat

L’îlot Jacquard est situé au sud du quartier de l’Échat à Créteil (Val-de-Marne), à proximité de la gare et à la sortie de la D1. Propriétaire d’une des parcelles sur le secteur, Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) prévoit d’y réaliser un programme immobilier d’environ 50 000 m². Ce dernier comprendra des bureaux, un hôtel et une résidence étudiante. Des logements en accession et des commerces de proximité compléteront l’opération.

Lancé en 2019, le projet implique aujourd’hui la modification du plan local d’urbanisme (PLU) de Créteil pour permettre l’aménagement de l’îlot Jacquard. De ce fait, GPSEA organise jusqu’au 27 janvier 2023 une concertation publique sur ce projet de modification du PLU.

Rappelons que le quartier de l’Échat fait l’objet d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) depuis l’année 2017. Aménagé par Grand Paris Aménagement, le quartier de l’Échat comptera à terme plus de 1 400 logements et environ 24 000 m2 de bureaux et de commerces. Plusieurs actifs ont déjà été rénovés ou sont en cours de réhabilitation dans le quartier. C’est notamment le cas des immeubles Métroscop et Le Cristolien, qui ont bénéficié d’une opération de restructuration.