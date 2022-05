Val-de-Marne : poursuite de l’investissement pour l’aménagement de la voirie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département de Val-de-Marne continue d’investir pour améliorer les conditions de circulation et le cadre de vie de ses communes.

Dans le Val-de-Marne, le conseil départemental investit depuis quelques années dans de grands projets de réaménagement urbain. Ses principaux objectifs sont d’améliorer le cadre de vie des habitants, de faciliter les déplacements et d’assurer le droit à la mobilité et à la sécurité de tous les usagers. Pour l’année 2022, le Département alloue une enveloppe importante à la voirie.

Dans la commune de Maisons-Alfort, le carrefour de l’avenue de la République, de la rue de Vénus et de l’avenue Gambetta fait l’objet de travaux depuis fin mars 2022. Ceux-ci porteront sur la sécurisation des traversées piétonnes à proximité de l’école Condorcet et sur la rénovation des feux tricolores du croisement. Financé par le Département, le chantier s’élève à 300 000 euros. Il devrait être achevé d’ici à la fin juillet 2022.

En outre, le carrefour des avenues Jean-Jaurès et Anatole-France à Choisy-le-Roi vient d’être sécurisé. La voie de tourne à droite a été supprimée pour permettre la création d’un stationnement dédié aux voitures et aux vélos. Le coût des travaux s’élève à 165 000 euros. Ils ont été financés par le Département. La Région a également participé à hauteur de 40 000 euros environ.

Enfin, l’aménagement des avenues de Stalingrad et de Fontainebleau à Chevilly-Larue s’est achevé récemment. Commencés en mai 2021, les travaux ont permis de rendre ces axes accessibles à tous les modes de déplacement pour accueillir la ligne 14 du Grand Paris Express en 2024. L’élargissement des trottoirs, une traversée piétonne ainsi qu’une piste cyclable ont été également réalisés. À cela s’ajoute la végétalisation des espaces. Le montant total du réaménagement est de 3,5 millions d’euros. Il a été pris en charge par le Département à hauteur de 60 %.