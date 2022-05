Val-de-Marne : pose de la passerelle piétonne du pont de Nogent, à Nogent-sur-Marne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Permettant le franchissement de l’autoroute A4 et de la rivière de la Marne, la passerelle piétonne du pont de Nogent vient d’être mise en place.

Le chantier d’aménagement du pont de Nogent à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) franchit une nouvelle étape avec la pose de la passerelle piétonne. Cette opération a été réalisée durant les nuits du 4 au 5 mai et du 12 au 13 mai 2022. Accolé à l’infrastructure du pont, l’ouvrage de 250 mètres de longueur doit permettre aux piétons et aux cyclistes de rejoindre la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) en franchissant la Marne. Cette voie, dédiée à la mobilité douce, facilitera et sécurisera également les déplacements entre la gare RER de Nogent-Le-Perreux, la future ligne 15 du métro Grand Paris Express et le parc interdépartemental du Tremblay.

Au total, deux années de travaux auront été nécessaires à la construction de la passerelle. Entièrement financée par le conseil départemental, cette opération s’inscrit dans le cadre de la seconde phase du chantier de réaménagement du pont de Nogent. Rappelons qu’un budget de 53,6 millions d’euros a été mobilisé par l’État et les collectivités pour améliorer et fluidifier les conditions de circulation des usagers.