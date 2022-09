Val-de-Marne : ouverture officielle du centre aquatique de Vitry-sur-Seine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Vitry-sur-Seine, le nouveau centre aquatique est désormais accessible au public.

Le nouveau centre aquatique de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) a ouvert ses portes. L’inauguration de cet équipement a eu lieu le 24 septembre 2022. Le chantier de construction a duré quatre ans, et le public peut désormais profiter des nouvelles installations.

L’infrastructure dispose de six bassins, dont une piscine de huit lignes, une autre piscine de cinq lignes, deux bassins d’apprentissage et deux bassins de nage. L’un de ces bassins est accessible aux personnes à mobilité réduite. À cela s’ajoutent deux alcôves de massages, une pataugeoire et un bassin de balnéothérapie avec une rivière à courant. Le centre est également équipé d’une salle de cardio-training, d’un sauna, d’un hammam et d’un solarium extérieur.

L’espace propose environ une trentaine d’activités. Plusieurs disciplines comme l’aquapalme, l’aquagym, l’aquatrampoline et la plongée peuvent être pratiquées au sein du complexe aquatique. Avec ce nouvel équipement, la mairie de Vitry-sur-Seine ambitionne d’augmenter le nombre de ses nageurs pour atteindre un objectif de 300 000 nageurs par an.