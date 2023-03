Val-de-Marne : opération de rénovation des berges au niveau du quai Pompadour à Choisy-le-Roi

À Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), le chantier de rénovation des berges au niveau du quai Pompadour, entre l’avenue Marguerite et la rue de l’Est, se poursuit. Ces travaux, commencés le 27 février 2023, vont durer trois mois. Ils ont pour objectif de lutter contre les inondations et de préserver l’environnement et la qualité de vie des habitants de la commune.

Les interventions sont réalisées de jour, de 8 heures à 17 heures. Précisons que, pour des raisons de sécurité, le quai restera fermé à la circulation des piétons et des cyclistes entre la rue de l’Est et l’avenue Marguerite. Une déviation est toutefois mise en place vers l’avenue d’Alfortville.

À l’issue de cette phase, deux autres étapes seront réalisées en 2024. Elles consisteront à rénover le quai Pompadour sur un tronçon d’une longueur de 350 mètres. Précisons qu’entre chaque phase de travaux, le quai sera rouvert à la circulation. Le coût total des opérations de restauration des berges s’élève à plus de 4 millions d’euros.